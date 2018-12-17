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"Укрспирт" оштрафували на 33 млн гривень за ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:51
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольники оштрафували держпідприємство "Укрспирт" на суму в 33 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:51
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