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"Укрспирт" оштрафували
на 33 млн гривень за ціни

"Укрспирт" оштрафували на 33 млн гривень за ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:51

"Укрспирт" оштрафували на 33 млн гривень за ціни

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольники оштрафували держпідприємство "Укрспирт" на суму в 33 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку.

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:51

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