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Рева: безробіття у великих містах немає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що проблеми безробіття у великих містах України немає.
Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає
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R2
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07
Безработицы нет, есть беззарплатица
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tatarinov09101985
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:10
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що проблеми безробіття у великих містах України немає.
Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає
.
Тогда ликвидируйте центры занятости.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:52
tatarinov09101985 написав:
Безработицы нет, есть беззарплатица
Вы наверно волонтер.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:54
tatarinov09101985 написав:
Безработицы нет, есть беззарплатица
работать значит надо больше. или умнее.
главное оружие рашистов - ложь
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