Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що проблеми безробіття у великих містах України немає.
Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07
Рева: безробіття у великих містах немає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:10
Тогда ликвидируйте центры занятости.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:52
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:54
работать значит надо больше. или умнее.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:41
При неофеодалізмі працюй не працюй, всерівно будеш тільки морковку на шнурочку бачити
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