Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що проблеми безробіття у великих містах України немає.
Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07
Рева: безробіття у великих містах немає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:10
Тогда ликвидируйте центры занятости.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:52
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:54
работать значит надо больше. или умнее.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:40
Можно жить на работе, тогда не даже не нужно отапливать свой дом. Но это вариант для безсемейных.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:41
При неофеодалізмі працюй не працюй, всерівно будеш тільки морковку на шнурочку бачити
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:33
В.И. Ленин: "Современное общество все построено на эксплуатации громадных масс рабочего класса ничтожным меньшинством населения, принадлежащим к классам землевладельцев и капиталистов. Это общество — рабовладельческое, ибо «свободные» рабочие, всю жизнь работающие на капитал, «имеют право» лишь на такие средства к существованию, которые необходимы для содержания рабов, производящих прибыль, для обеспечения и увековечения капиталистического рабства.
Экономическое угнетение рабочих неизбежно вызывает и порождает всякие виды угнетения политического, принижения социального, огрубения и затемнения духовной и нравственной жизни масс. Рабочие могут добиться себе большей или меньшей политической свободы для борьбы за свое экономическое освобождение, но никакая свобода не избавит их от нищеты, безработицы и гнета, пока не сброшена будет власть капитала"
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