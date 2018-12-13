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Рева: безробіття у
великих містах немає

Рева: безробіття у великих містах немає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07

Рева: безробіття у великих містах немає

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що проблеми безробіття у великих містах України немає.

Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07

Безработицы нет, есть беззарплатица
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:10

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що проблеми безробіття у великих містах України немає.

Дивися повний текст Рева: безробіття у великих містах немає.

Тогда ликвидируйте центры занятости.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:52

  tatarinov09101985 написав:Безработицы нет, есть беззарплатица

Вы наверно волонтер. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:54

  tatarinov09101985 написав:Безработицы нет, есть беззарплатица


работать значит надо больше. или умнее.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:40

Можно жить на работе, тогда не даже не нужно отапливать свой дом. Но это вариант для безсемейных.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:36

"это не безработица, это сущая безделица" - М.М. Жванецкий...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:14

Борьба с безработицей плавно переросла в борьбу с безработными.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:20

У Ревы все так, и работы много, и едят украинцы тоже много. Только почему то от такого счастья бегут. Не понимают всю прелесть "армовира".
nik1
 
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