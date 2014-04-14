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Продвижение сайтов
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:24

Продвижение сайтов

Здравствуйте! Занимаюсь продвижением сайтов любой легальной тематики. Расценки адекватные, заказчики довольны моей работой и сроками продвижения в ТОП. Работаю как с молодыми сайтами, так и многолетними. По всем вопросам обращайтесь на почту.
Alik80
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:52

SEO-продвижение сайта А. Наталушко

:wink: Доброго времени суток!

Интересует Ваше мнение касательно приоритетных факторов ранжирования в поисковых системах (Google, Яндекс - прим.). Прошу Вас расставить SEO-утверждения от важных до менее значительных для эффективного продвижения сайта или интернет-магазина!?

ФАКТОРЫ РАНЖИРОВАНИЯ:
– Обеспечение хорошего юзабилити: если пользователям удобно пользоваться вашим сайтом, логичным итогом этого является высокая конверсия.
– Оптимизация сайта под мобильные устройства: у поисковой системы Google есть Mobile-First индекс, благодаря которому сайты, адаптированные под мобильные устройства, показываются в выдаче выше, чем те, что не адаптированы.
– Внутренняя SEO-оптимизация: корректно составленный файл robots.txt, sitemap.xml, сбор семантического ядра и оптимизация контента под целевые запросы, соблюдение иерархии заголовков, прописанные метатеги, настроенные редиректы и 404 ошибка.
– Создание качественного контента разных форматов: не только статьи, но и фото, видео, инфографики, видеоинфографики, тесты, электронные книги и т. д.
– Внешняя SEO-оптимизация: упоминания сайта компании на сторонних площадках со ссылкой и без, переходы со сторонних источников к вам на сайт.
– Обеспечение хороших поведенческих метрик: пользователи проводят много времени на вашем сайте, читают статьи, смотрят видео, выбирают продукты, общаются с онлайн-консультантом).
jakecopernik
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З нами з: 21.07.16
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