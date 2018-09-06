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Порошенко прокоментував виділення
Україні першого траншу...

Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51

Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це було повідомлення глави держави в Twitter.

Дивися повний текст Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу кредиту МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51

Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президент.
У нас совсем не шоколадное будущее,поэтому смотрим на него совсем не уверенно.
sena_2008atp
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