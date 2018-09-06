Про це було повідомлення глави держави в Twitter.
Дивися повний текст Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу кредиту МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51
Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу кредиту МВФ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51
Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президент.
У нас совсем не шоколадное будущее,поэтому смотрим на него совсем не уверенно.
|