Про це було повідомлення глави держави в Twitter.
Дивися повний текст Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу кредиту МВФ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51
Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу кредиту МВФ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51
Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президент.
У нас совсем не шоколадное будущее,поэтому смотрим на него совсем не уверенно.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:25
Re: Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу
ОНИ - да а 99% граждан Украины нет.
Вот из соседней новости про "уверенное будущее" -> внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл., или на 0,9% – до 114,742 млрд долл....
Это все шоу напоминает как если бы муж пришел домой и сказал - жена, работы нет, зарплаты нет, но вот еще один кредит взял - теперь можно уверенно смотреть в будущее.
Или внешнее правление или Исландский вариант..
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:38
извините, а кто уполномачивал кремлеботов выступать от имени 99% украинцев?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:44
Re: Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу
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