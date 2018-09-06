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Порошенко прокоментував виділення
Україні першого траншу...

Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51

Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це було повідомлення глави держави в Twitter.

Дивися повний текст Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу кредиту МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51

Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президент.
У нас совсем не шоколадное будущее,поэтому смотрим на него совсем не уверенно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:25

Re: Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу

  sena_2008atp написав:Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президен
ОНИ - да а 99% граждан Украины нет.
Вот из соседней новости про "уверенное будущее" -> внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл., или на 0,9% – до 114,742 млрд долл....
Это все шоу напоминает как если бы муж пришел домой и сказал - жена, работы нет, зарплаты нет, но вот еще один кредит взял - теперь можно уверенно смотреть в будущее.
Или внешнее правление или Исландский вариант..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:38

  Джон написав:
  sena_2008atp написав:Мы с уверенностью смотрим в будущее!”, – написал Президен
ОНИ - да а 99% граждан Украины нет.
Вот из соседней новости про "уверенное будущее" -> внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл., или на 0,9% – до 114,742 млрд долл....
Это все шоу напоминает как если бы муж пришел домой и сказал - жена, работы нет, зарплаты нет, но вот еще один кредит взял - теперь можно уверенно смотреть в будущее.
Или внешнее правление или Исландский вариант..


извините, а кто уполномачивал кремлеботов выступать от имени 99% украинцев?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:44

Re: Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу

  trololo написав:извините, а кто уполномачивал кремлеботов выступать от имени 99% украинцев?
Если минстецевский про себя то методичку поменяй.. а я гражданин Украины. А то песни на разные вариации - "путенг нападет " уже оскомину наели.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:04

  Джон написав:
  trololo написав:извините, а кто уполномачивал кремлеботов выступать от имени 99% украинцев?
Если минстецевский про себя то методичку поменяй.. а я гражданин Украины. А то песни на разные вариации - "путенг нападет " уже оскомину наели.


он уже напал в 2014, хлопковый гражданин. и таких как ты в Украине процентов 20-30, а не 99%, иначе вы бы и остальное в дыру превратили, как донбасс.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:36

Re: Порошенко прокоментував виділення Україні першого траншу

  trololo написав:он уже напал в 2014, хлопковый гражданин. и таких как ты в Украине процентов 20-30,
ну да хлопко-вышитый, кто не за НЕГО то "продался кремлю". .. а насчет
  trololo написав:остальное в дыру превратили, как донбасс.
-- .. так они для вас "деловые партнеры".
Джон
 
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