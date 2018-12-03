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Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:32
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що в Венесуелі нещодавно збільшили розмір мінімальної заробітної плати до 4,5 тисячі суверенних боліварів, при перерахунку в американську валюту вона дорівнює 10,05 доларів.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі поглиблюється
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R2
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:32
ДореХформировались в общем) ...нашим пенсам туда ехать жить.. с их пенсией в 50 уе они там олигархами прямо будут.. Почем ныне недвига в Каракасе?? ))
-- Венесуэлу уже покинули более 3 млн человек.-- у нас потери населения за время реХформаторства керманычей под 10 миллионов и чего то у нас не кризис а кризис у них? Аж за державу обидно.. реХформаторы так старались.. ..старались , и пенсам геноцид устроили и коммуналки подняли и кредитов на страну навешали и доллар обвалили и цены разв в три подняли и все напрасно).. а кризис Венесуэле засчитало ООН..
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Джон
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