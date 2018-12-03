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Мінімальна зарплата в 10
доларів: криза у Венесуелі...

Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:32

Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що в Венесуелі нещодавно збільшили розмір мінімальної заробітної плати до 4,5 тисячі суверенних боліварів, при перерахунку в американську валюту вона дорівнює 10,05 доларів.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі поглиблюється.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:32

ДореХформировались в общем) ...нашим пенсам туда ехать жить.. с их пенсией в 50 уе они там олигархами прямо будут.. Почем ныне недвига в Каракасе?? ))
-- Венесуэлу уже покинули более 3 млн человек.-- у нас потери населения за время реХформаторства керманычей под 10 миллионов и чего то у нас не кризис а кризис у них? Аж за державу обидно.. реХформаторы так старались.. ..старались , и пенсам геноцид устроили и коммуналки подняли и кредитов на страну навешали и доллар обвалили и цены разв в три подняли и все напрасно).. а кризис Венесуэле засчитало ООН..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:39

Re: Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

  Джон написав:ДореХформировались в общем) ...

Все халяви хотілось. Схоже, таке буде в Раші після Пукіна. Там за комуністів топлять, за Жириновського. Виберуть якогось індіанця Шойгу і понесеться Раша в венесуельскій комунізм. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:50

Re: Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

  lapay написав:Виберуть якогось індіанця Шойгу і понесеться Раша в венесуельскій комунізм
нет .. историю вспомните, у них или гулаги или резня как в 17-18 годах. Так что
  lapay написав:в Раші після Пукіна
или Северная Корея или кровавый хаос.. а там кто знает что он нее останется.. но в любом случае нас это касается постольку поскольку-- главное что бы оно к нам не перешло..и чем быстрее мы построим правовое государство вместо олигархического паханата тем больше шансов уцелеть при гибели московитского титаника.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57

Re: Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

  Джон написав:или Северная Корея или кровавый хаос.. а там кто знает что он нее останется.. но в любом случае нас это касается постольку поскольку-- главное что бы оно к нам не перешло..и чем быстрее мы построим правовое государство вместо олигархического паханата тем больше шансов уцелеть при гибели московитского титаника.

Все таки, мені чогось, останнім часом, російсько-венесуельський сценарій видається цілком реальним. Там комуністів, в регіонах, розглядають як альтернативу зажравшійся Москві, яка висмоктує ресурси в центр. Якби комуністів не давили адмінресурсом, то все Зауральє вже було б червоним.
Нам теж треба остерігатися венесуелізації, бо ходимо по краю. Популізм і не до такого може довести.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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