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Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:32
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що в Венесуелі нещодавно збільшили розмір мінімальної заробітної плати до 4,5 тисячі суверенних боліварів, при перерахунку в американську валюту вона дорівнює 10,05 доларів.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі поглиблюється
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:32
ДореХформировались в общем) ...нашим пенсам туда ехать жить.. с их пенсией в 50 уе они там олигархами прямо будут.. Почем ныне недвига в Каракасе?? ))
-- Венесуэлу уже покинули более 3 млн человек.-- у нас потери населения за время реХформаторства керманычей под 10 миллионов и чего то у нас не кризис а кризис у них? Аж за державу обидно.. реХформаторы так старались.. ..старались , и пенсам геноцид устроили и коммуналки подняли и кредитов на страну навешали и доллар обвалили и цены разв в три подняли и все напрасно).. а кризис Венесуэле засчитало ООН..
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Джон
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:39
Джон написав:
ДореХформировались в общем) ...
Все халяви хотілось. Схоже, таке буде в Раші після Пукіна. Там за комуністів топлять, за Жириновського. Виберуть якогось індіанця Шойгу і понесеться Раша в венесуельскій комунізм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:50
lapay написав:
Виберуть якогось індіанця Шойгу і понесеться Раша в венесуельскій комунізм
нет .. историю вспомните, у них или гулаги или резня как в 17-18 годах. Так что
lapay написав:
в Раші після Пукіна
или Северная Корея или кровавый хаос.. а там кто знает что он нее останется.. но в любом случае нас это касается постольку поскольку-- главное что бы оно к нам не перешло..и чем быстрее мы построим правовое государство вместо олигархического паханата тем больше шансов уцелеть при гибели московитского титаника.
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Джон
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57
Джон написав:
или Северная Корея или кровавый хаос.. а там кто знает что он нее останется.. но в любом случае нас это касается постольку поскольку-- главное что бы оно к нам не перешло..и чем быстрее мы построим правовое государство вместо олигархического паханата тем больше шансов уцелеть при гибели московитского титаника.
Все таки, мені чогось, останнім часом, російсько-венесуельський сценарій видається цілком реальним. Там комуністів, в регіонах, розглядають як альтернативу зажравшійся Москві, яка висмоктує ресурси в центр. Якби комуністів не давили адмінресурсом, то все Зауральє вже було б червоним.
Нам теж треба остерігатися венесуелізації, бо ходимо по краю. Популізм і не до такого може довести.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:47
lapay написав:
Популізм і не до такого може довести.
Согласен.. потому и возникает много вопросов - а почему мы что то делаем из за требований МВФ/ЕЦБ/ЕС/всяких Парижских конвенций и Киотских протоколов и т.д? Лично мое мнение основным приоритетом должны быть интересы страны, а потом всего остального. Вот Британия брексит кто то посчитал нужным и пака-пака ЕС. Той же Швейцарии или Швеции ЕС даром не нужен..Так и нам надо НАТО? 100% -да. Нужен ЕС?? А вот это спорный вопрос.. насколько он нам выгодный. А то будут указывать лес там гоните и пр а фиг что сделают. Комсомолка Меркелиха прекрасно с СП-2 показала что ей плевать на все кроме денег. Сталин выкормил нацизм и Гитлера а Меркелиха на деньги Германии выкармливает рашизм - путлеризм.
lapay написав:
Там комуністів, в регіонах, розглядають як альтернативу зажравшійся Москві, яка висмоктує ресурси в центр. Якби комуністів не давили адмінресурсом, то все Зауральє вже було б червоним.
- возможно, но что это даст Украине? Догма коммунизма проста - коммунизм возможен только во всем мире. То есть рано или поздно если в Московии к власти придут коммунисты они попрут на нас войной. И не только на нас но мы первые на их пути. Для Украины выгоднее распад Московии на отдельные части с возвратом части земель исконным владельцам Китаю (Сибирь), Японии (Курилы), Украине (от Ростова до Брянска)и т.д..Когда монстр будет расчленен то он никого не сможет пожрать. А кто там в стае макак будет рулить не суть важно.
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Джон
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:16
Джон написав:
Согласен.. потому и возникает много вопросов - а почему мы что то делаем из за требований МВФ/ЕЦБ/ЕС/всяких Парижских конвенций и Киотских протоколов и т.д? Лично мое мнение основным приоритетом должны быть интересы страны, а потом всего остального. Вот Британия брексит кто то посчитал нужным и пака-пака ЕС. Той же Швейцарии или Швеции ЕС даром не нужен..Так и нам надо НАТО? 100% -да. Нужен ЕС?? А вот это спорный вопрос.. насколько он нам выгодный. А то будут указывать лес там гоните и пр а фиг что сделают.
Ми не Швейцарія, і ніколи нею не будемо. Ми лише одна з країн посткомуністичної Східної Європи, де комуністи були у влади не 40 років, як у решти, а 70, тому бідніша від інших (як Албанія чи Болгарія), партеналістська, схильна до пупулізму, країна. Що нам вигідно? Приєднатися до сильніших. Раша вже відпала, залишився ЄС.
До ЄС треба дорости, зробивши ринкові реформи. Тобто - ринок в енергетиці, приватизація, антикорупція, верховенство права.
Ми все це робимо, хай не швидко, бо людям важко, але робимо. Чи кине нас ЄС чи Німеччина, заради своїх інтересів? Навряд, їм вигідна сильна Україна, як ринок збуту. Їм вигідні наші робочі руки. Так і китайці з японцями починали, і в нас немає іншого шляху для розвитку. Через зубожіння і міграцію пройшли всі країни Східної Європи, які вибрали ЄС, після краху комунізму. Потім поступово все налагодилось, ми теж потроху вибираємось з ями.
Джон написав:
- возможно, но что это даст Украине? Догма коммунизма проста - коммунизм возможен только во всем мире. То есть рано или поздно если в Московии к власти придут коммунисты они попрут на нас войной. И не только на нас но мы первые на их пути. Для Украины выгоднее распад Московии на отдельные части с возвратом части земель исконным владельцам Китаю (Сибирь), Японии (Курилы), Украине (от Ростова до Брянска)и т.д..Когда монстр будет расчленен то он никого не сможет пожрать. А кто там в стае макак будет рулить не суть важно.
РФ розпадеться при любому розвитку подій, бо занадто різнорідна. Що нам вигідно чи не вигідно, на розвиток подій ніяк не вплине. Зараз, мабуть, ніхто не знає, що буде після Путіна, куди піде РФ? На право, на ліво, чи поступово трансформується в нормальну федеративну, потім конфедеративну, потім сукупність незалежних небідних капіталістичних держав.
Поживемо-побачимо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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