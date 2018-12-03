Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:47

lapay написав: Популізм і не до такого може довести. Популізм і не до такого може довести.

lapay написав: Там комуністів, в регіонах, розглядають як альтернативу зажравшійся Москві, яка висмоктує ресурси в центр. Якби комуністів не давили адмінресурсом, то все Зауральє вже було б червоним. Там комуністів, в регіонах, розглядають як альтернативу зажравшійся Москві, яка висмоктує ресурси в центр. Якби комуністів не давили адмінресурсом, то все Зауральє вже було б червоним.

Согласен.. потому и возникает много вопросов - а почему мы что то делаем из за требований МВФ/ЕЦБ/ЕС/всяких Парижских конвенций и Киотских протоколов и т.д? Лично мое мнение основным приоритетом должны быть интересы страны, а потом всего остального. Вот Британия брексит кто то посчитал нужным и пака-пака ЕС. Той же Швейцарии или Швеции ЕС даром не нужен..Так и нам надо НАТО? 100% -да. Нужен ЕС?? А вот это спорный вопрос.. насколько он нам выгодный. А то будут указывать лес там гоните и пр а фиг что сделают. Комсомолка Меркелиха прекрасно с СП-2 показала что ей плевать на все кроме денег. Сталин выкормил нацизм и Гитлера а Меркелиха на деньги Германии выкармливает рашизм - путлеризм.- возможно, но что это даст Украине? Догма коммунизма проста - коммунизм возможен только во всем мире. То есть рано или поздно если в Московии к власти придут коммунисты они попрут на нас войной. И не только на нас но мы первые на их пути. Для Украины выгоднее распад Московии на отдельные части с возвратом части земель исконным владельцам Китаю (Сибирь), Японии (Курилы), Украине (от Ростова до Брянска)и т.д..Когда монстр будет расчленен то он никого не сможет пожрать. А кто там в стае макак будет рулить не суть важно.