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Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:32
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що в Венесуелі нещодавно збільшили розмір мінімальної заробітної плати до 4,5 тисячі суверенних боліварів, при перерахунку в американську валюту вона дорівнює 10,05 доларів.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі поглиблюється
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:47
lapay написав:
Популізм і не до такого може довести.
Согласен.. потому и возникает много вопросов - а почему мы что то делаем из за требований МВФ/ЕЦБ/ЕС/всяких Парижских конвенций и Киотских протоколов и т.д? Лично мое мнение основным приоритетом должны быть интересы страны, а потом всего остального. Вот Британия брексит кто то посчитал нужным и пака-пака ЕС. Той же Швейцарии или Швеции ЕС даром не нужен..Так и нам надо НАТО? 100% -да. Нужен ЕС?? А вот это спорный вопрос.. насколько он нам выгодный. А то будут указывать лес там гоните и пр а фиг что сделают. Комсомолка Меркелиха прекрасно с СП-2 показала что ей плевать на все кроме денег. Сталин выкормил нацизм и Гитлера а Меркелиха на деньги Германии выкармливает рашизм - путлеризм.
lapay написав:
Там комуністів, в регіонах, розглядають як альтернативу зажравшійся Москві, яка висмоктує ресурси в центр. Якби комуністів не давили адмінресурсом, то все Зауральє вже було б червоним.
- возможно, но что это даст Украине? Догма коммунизма проста - коммунизм возможен только во всем мире. То есть рано или поздно если в Московии к власти придут коммунисты они попрут на нас войной. И не только на нас но мы первые на их пути. Для Украины выгоднее распад Московии на отдельные части с возвратом части земель исконным владельцам Китаю (Сибирь), Японии (Курилы), Украине (от Ростова до Брянска)и т.д..Когда монстр будет расчленен то он никого не сможет пожрать. А кто там в стае макак будет рулить не суть важно.
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Джон
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:16
Джон написав:
Согласен.. потому и возникает много вопросов - а почему мы что то делаем из за требований МВФ/ЕЦБ/ЕС/всяких Парижских конвенций и Киотских протоколов и т.д? Лично мое мнение основным приоритетом должны быть интересы страны, а потом всего остального. Вот Британия брексит кто то посчитал нужным и пака-пака ЕС. Той же Швейцарии или Швеции ЕС даром не нужен..Так и нам надо НАТО? 100% -да. Нужен ЕС?? А вот это спорный вопрос.. насколько он нам выгодный. А то будут указывать лес там гоните и пр а фиг что сделают.
Ми не Швейцарія, і ніколи нею не будемо. Ми лише одна з країн посткомуністичної Східної Європи, де комуністи були у влади не 40 років, як у решти, а 70, тому бідніша від інших (як Албанія чи Болгарія), партеналістська, схильна до пупулізму, країна. Що нам вигідно? Приєднатися до сильніших. Раша вже відпала, залишився ЄС.
До ЄС треба дорости, зробивши ринкові реформи. Тобто - ринок в енергетиці, приватизація, антикорупція, верховенство права.
Ми все це робимо, хай не швидко, бо людям важко, але робимо. Чи кине нас ЄС чи Німеччина, заради своїх інтересів? Навряд, їм вигідна сильна Україна, як ринок збуту. Їм вигідні наші робочі руки. Так і китайці з японцями починали, і в нас немає іншого шляху для розвитку. Через зубожіння і міграцію пройшли всі країни Східної Європи, які вибрали ЄС, після краху комунізму. Потім поступово все налагодилось, ми теж потроху вибираємось з ями.
Джон написав:
- возможно, но что это даст Украине? Догма коммунизма проста - коммунизм возможен только во всем мире. То есть рано или поздно если в Московии к власти придут коммунисты они попрут на нас войной. И не только на нас но мы первые на их пути. Для Украины выгоднее распад Московии на отдельные части с возвратом части земель исконным владельцам Китаю (Сибирь), Японии (Курилы), Украине (от Ростова до Брянска)и т.д..Когда монстр будет расчленен то он никого не сможет пожрать. А кто там в стае макак будет рулить не суть важно.
РФ розпадеться при любому розвитку подій, бо занадто різнорідна. Що нам вигідно чи не вигідно, на розвиток подій ніяк не вплине. Зараз, мабуть, ніхто не знає, що буде після Путіна, куди піде РФ? На право, на ліво, чи поступово трансформується в нормальну федеративну, потім конфедеративну, потім сукупність незалежних небідних капіталістичних держав.
Поживемо-побачимо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:35
lapay написав:
тому бідніша від інших (як Албанія чи Болгарія),
Нет не беднее в той же Албании нет Газа или угля например а в Болгарии запасов урана и торфа.. мы не бедная а обворованная страна. Постсовковым криминалом переросшим в олигархат.
lapay написав:
Тобто - ринок в енергетиці, приватизація, антикорупція, верховенство права.
И що ладно Овощь но теперь 4 года реХформ и где все это?
Я могу выбрать у кого покупать газ? Електроэнергию?? Про коррупция даже не стоит писать.. 4 года "борьбы с коррупцией" и Насиров вернулся в свое кресло - яркий пример больше говорить не о чем(.
lapay написав:
Чи кине нас ЄС чи Німеччина, заради своїх інтересів? Навряд, їм вигідна сильна Україна, як ринок збуту. Їм вигідні наші робочі руки.
А почему им нас не кинуть?? Нищая Украина это дармовая с/х продукция и бесправные копеечные рабочие руки. Дешевый лес и в перспективе земля..Вот меня Вас или кого то другого сильно интересует сильная .. например Молдова будет или нет?? Да плевать нам все если честно..Главное виноград и вино подешевле..и все..
lapay написав:
Що нам вигідно чи не вигідно, на розвиток подій ніяк не вплине.
Почему? Украина может влиять на тот же рынок газа.. если бы олигархат и кермынычи не дерибанили 4 года откаты/распилы по месторождениям газа а наращивали добычу то страна из импортера вполне имела бы шанс стать экспортером газа. А это иной уровень политического веса в мире. Использование ПХГ для закачки дешевого газа по контрактам и продажа его на хабах в зимние пики по дорогой цене.. еще один +. Но ведь этого нет. Вопрос стоит про распил ГТС после 2019г. Почему? Почему нельзя решить таки на первый взгляд элементарные вещи? Ведь ни СП1 ни если достроят СП2 не могут покрывать зимние пики потребления там просто труба с определенной пропускной способностью... а ГТС Украины может ..из хранилищ. А это рычаг влияния. Почему весной нам тут про акцию "прикрути" чирикают? Пусть агент Штази Меркелиха прикручивает.. это же проделки ее подельника агента Моль. Ах ненадежные партнеры.. так определиться надо.. вы там слуги народа или фрау меркель).
Насчет кстати Венесуэлы - там свет бесплатно а бензин стоит 6 боливар..100 боливар - 10 копеек. То есть бесплатно для нас почти..) это так к примеру.
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Джон
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:50
Джон
Зато жратвы и туалетной бумаги у них нет. Почему так, если такой дешевый бензин?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:32
Джон написав:
Нет не беднее в той же Албании нет Газа или угля например а в Болгарии запасов урана и торфа.. мы не бедная а обворованная страна. Постсовковым криминалом переросшим в олигархат.
Важливі не самі ресурси, а вартість їх видобування. В нас вигідно видобувати уран, залізо, частково газ, не вигідно нафту, вугілля і т.д.
В Венесуелі, при нинішних цінах на нафту, не вигідно видобувати нафту.
Постсовок переріс в олігархат не просто так, а в результаті закритої приватизації, коли тільки свої (бандити) могли отримати держвласність. В Східній Європі скупили інозмці, тому і результат різний.
Джон написав:
И що ладно Овощь но теперь 4 года реХформ и где все это?
Я могу выбрать у кого покупать газ? Електроэнергию?? Про коррупция даже не стоит писать.. 4 года "борьбы с коррупцией" и Насиров вернулся в свое кресло - яркий пример больше говорить не о чем(.
Прям комунізм за 4 роки? Хочете ринку? Тоді готуйтесь платити за газ 15к, за електоенергію 2,5-3 грн/Квт-год і т.д. Обережніше з бажаннями...
Корупція в рази менше, ніж при бандюках. Нічого суттєвого не можуть знайти "Схеми" і аналоги.
Джон написав:
А почему им нас не кинуть?? Нищая Украина это дармовая с/х продукция и бесправные копеечные рабочие руки. Дешевый лес и в перспективе земля..Вот меня Вас или кого то другого сильно интересует сильная .. например Молдова будет или нет?? Да плевать нам все если честно..Главное виноград и вино подешевле..и все..
Тому що вони виконують закони, на відміну від Раші і нас. Підписали Асоціацію? Вони її виконують, ми теж, майже, ну майже...
Безвіз дали, хоч і була мігрантська криза, кредити дають, ліс хочуть, але не отримають. Які проблеми?
Джон написав:
Украина может влиять на тот же рынок газа.. если бы олигархат и кермынычи не дерибанили 4 года откаты/распилы по месторождениям газа а наращивали добычу то страна из импортера вполне имела бы шанс стать экспортером газа. А это иной уровень политического веса в мире
Україна весь час втрачала видобуток газу, за виключення останніх 4 років, якщо врахувати окуповані території. Землю на скважини, в основному, не дає місцева влада, як теж за це щось хоче. Має право.
Джон написав:
Использование ПХГ для закачки дешевого газа по контрактам и продажа его на хабах в зимние пики по дорогой цене.. еще один +. Но ведь этого нет. Вопрос стоит про распил ГТС после 2019г. Почему?
Тому що Путін Хйло. Распіла не буде, не переживайте. Додавлять Пукіна з транзитом.
Джон написав:
Насчет кстати Венесуэлы - там свет бесплатно а бензин стоит 6 боливар..100 боливар - 10 копеек. То есть бесплатно для нас почти..) это так к примеру.
Воєнний комунізм. Якщо знаєте, що це таке.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:50
lapay написав:
Хочете ринку? Тоді готуйтесь платити за газ 15к, за електоенергію 2,5-3 грн/Квт-год і т.д.
- то есть в вашем понимании рынок это тупое поднимание цен монополистами? Всегда думал что рынок это в первую очередь выбор-- а он уже формирует цену. Почему у нас с 2019 года на энергорынок не выкинут энергию от АЭС по 0,55грн/кВт сколько она сейчас стоит от ГЭС по 0,38грн/кВт и от ТЭС по почти 2грн/кВт.. ?? Я вам скажу почему .. потому что ражему гражданину пары стран свои ТЭС придется закрыть... зато у нас принимают поправку что - минимальная цена на энергорынке будет не меньше чем у самой дорогой генерации то есть ТЭС. Это вы называете - "рынком"? Порнография это а не рынок. Там где есть держаная регуляция цен нет рынка. Государство должно создать площадку для торговли и правила но не совать вое чиноничье рыло в формирование цен.
lapay написав:
Корупція в рази менше, ніж при бандюках
- ага Насирову расскажите..)))
lapay написав:
Распіла не буде, не переживайте. Додавлять Пукіна з транзитом.
вроде в соседней статье пишется про скидку на услуги ГТС. Но ваши фразы подтверждают только одно - как заработать на ГТС кроме как сохранение транзита мыслей у керманычей нет в принципе.. Создать свой хаб на основе ПХГ?? Тогровать сдавать в аренду?? -- не это не наш путь.
lapay написав:
кредити дають,
- м да, а вот это зря.Отдавать потом нам придется а не вам из офшорок.
lapay написав:
Воєнний комунізм. Якщо знаєте, що це таке.
Спс не надо)) в 80-х уже на замполито-коммисаро насмотрелись. Теперь вон часть этих партайгенносы покрашенная в керманычах сидит.
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Джон
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:09
Джон написав:
Почему у нас с 2019 года на энергорынок не выкинут энергию от АЭС по 0,55грн/кВт сколько она сейчас стоит от ГЭС по 0,38грн/кВт и от ТЭС по почти 2грн/кВт.. ??
Тому що Ви не будете платити по 4 грн в час пік. Чому по 4? Тому що, якщо ТЕС будуть працювати тільки в час пік, а в інший час дешева АЕС, то буде і по 6.
Ви поцікавтесь, по чому енергія в сусідніх країнах, де вже давно ринок. Не для промисловості, а для пересічних.
Джон написав:
Создать свой хаб на основе ПХГ?? Тогровать сдавать в аренду?? -- не это не наш путь.
Ви ж явно не в темі, ми і так сдаємо частину ПГС в аренду. Крім того, нам треба чимось підтримувати піки споживання в нас і в транзитних споживачів. Не треба вважати, що тільки Ви такий розумний...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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