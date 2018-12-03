Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:35

lapay написав: тому бідніша від інших (як Албанія чи Болгарія), тому бідніша від інших (як Албанія чи Болгарія),

lapay написав: Тобто - ринок в енергетиці, приватизація, антикорупція, верховенство права. Тобто - ринок в енергетиці, приватизація, антикорупція, верховенство права.

lapay написав: Чи кине нас ЄС чи Німеччина, заради своїх інтересів? Навряд, їм вигідна сильна Україна, як ринок збуту. Їм вигідні наші робочі руки. Чи кине нас ЄС чи Німеччина, заради своїх інтересів? Навряд, їм вигідна сильна Україна, як ринок збуту. Їм вигідні наші робочі руки.

lapay написав: Що нам вигідно чи не вигідно, на розвиток подій ніяк не вплине. Що нам вигідно чи не вигідно, на розвиток подій ніяк не вплине.

Нет не беднее в той же Албании нет Газа или угля например а в Болгарии запасов урана и торфа.. мы не бедная а обворованная страна. Постсовковым криминалом переросшим в олигархат.И що ладно Овощь но теперь 4 года реХформ и где все это?Я могу выбрать у кого покупать газ? Електроэнергию?? Про коррупция даже не стоит писать.. 4 года "борьбы с коррупцией" и Насиров вернулся в свое кресло - яркий пример больше говорить не о чем(.А почему им нас не кинуть?? Нищая Украина это дармовая с/х продукция и бесправные копеечные рабочие руки. Дешевый лес и в перспективе земля..Вот меня Вас или кого то другого сильно интересует сильная .. например Молдова будет или нет?? Да плевать нам все если честно..Главное виноград и вино подешевле..и все..Почему? Украина может влиять на тот же рынок газа.. если бы олигархат и кермынычи не дерибанили 4 года откаты/распилы по месторождениям газа а наращивали добычу то страна из импортера вполне имела бы шанс стать экспортером газа. А это иной уровень политического веса в мире. Использование ПХГ для закачки дешевого газа по контрактам и продажа его на хабах в зимние пики по дорогой цене.. еще один +. Но ведь этого нет. Вопрос стоит про распил ГТС после 2019г. Почему? Почему нельзя решить таки на первый взгляд элементарные вещи? Ведь ни СП1 ни если достроят СП2 не могут покрывать зимние пики потребления там просто труба с определенной пропускной способностью... а ГТС Украины может ..из хранилищ. А это рычаг влияния. Почему весной нам тут про акцию "прикрути" чирикают? Пусть агент Штази Меркелиха прикручивает.. это же проделки ее подельника агента Моль. Ах ненадежные партнеры.. так определиться надо.. вы там слуги народа или фрау меркель).Насчет кстати Венесуэлы - там свет бесплатно а бензин стоит 6 боливар..100 боливар - 10 копеек. То есть бесплатно для нас почти..) это так к примеру.