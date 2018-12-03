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Мінімальна зарплата в 10
доларів: криза у Венесуелі...

Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:55

Re: Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

  Джон написав:Поинтересовался.. если взять % отношение зарплата/стоимость за кВт то везде дешевле.
Минимальная пенсия в Польше на 2017 г 853 злотых стоимость электроэнергии 0,65 PLN/кВтч в базовом тарифе.

От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год, тому що це ринкова ціна, якій начхати на середню чи мінімальну зарплату. З якого дива Ви електроенергію рівняєте до зарплати, а бензин ні? Електроенергія теж не з повітря береться, за вугілля, газ, ядерне паливо і т.д. треба платити, часто валюту. Електрика може вартувати трохи дешевше, ніж у сусідів, бо в нас її виробляють більше, ніж у споживають, але газ - ні.
  Джон написав:а можно конкретней??

Прямої відкритої інформації, мабуть, немає. Було згадування про французську компанію, от іще:
https://shotam.info/za-1-mlrd-grn-onovl ... shovishhe/
Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу (ПСГ) є другим за величиною в Європі і найбільшим в Україні. Воно має обсяг 17 млрд куб. м і бере участь в наданні послуг зберігання газу, в тому числі в режимі митного складу, для іноземних і українських замовників. Також це ПСГ може виконувати роль буфера для компенсації добового коливання обсягів газу в ГТС України в разі виникнення позаштатних ситуацій і різкої зміни споживання як українськими так і європейськими споживачами.

При очікуваному обсязі активного газу в ПСГ України до початку опалювального періоду в 17 млрд куб. м, в Більче-Волицько-Угерському ПСГ концентрується більше 8 млрд куб. м.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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