Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год, тому що це ринкова ціна, якій начхати на середню чи мінімальну зарплату. З якого дива Ви електроенергію рівняєте до зарплати, а бензин ні? Електроенергія теж не з повітря береться, за вугілля, газ, ядерне паливо і т.д. треба платити, часто валюту. Електрика може вартувати трохи дешевше, ніж у сусідів, бо в нас її виробляють більше, ніж у споживають, але газ - ні.
Прямої відкритої інформації, мабуть, немає. Було згадування про французську компанію, от іще:
Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу (ПСГ) є другим за величиною в Європі і найбільшим в Україні. Воно має обсяг 17 млрд куб. м і бере участь в наданні послуг зберігання газу, в тому числі в режимі митного складу, для іноземних і українських замовників. Також це ПСГ може виконувати роль буфера для компенсації добового коливання обсягів газу в ГТС України в разі виникнення позаштатних ситуацій і різкої зміни споживання як українськими так і європейськими споживачами.
При очікуваному обсязі активного газу в ПСГ України до початку опалювального періоду в 17 млрд куб. м, в Більче-Волицько-Угерському ПСГ концентрується більше 8 млрд куб. м.