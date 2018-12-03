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Мінімальна зарплата в 10
доларів: криза у Венесуелі...

Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:55

Re: Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

  Джон написав:Поинтересовался.. если взять % отношение зарплата/стоимость за кВт то везде дешевле.
Минимальная пенсия в Польше на 2017 г 853 злотых стоимость электроэнергии 0,65 PLN/кВтч в базовом тарифе.

От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год, тому що це ринкова ціна, якій начхати на середню чи мінімальну зарплату. З якого дива Ви електроенергію рівняєте до зарплати, а бензин ні? Електроенергія теж не з повітря береться, за вугілля, газ, ядерне паливо і т.д. треба платити, часто валюту. Електрика може вартувати трохи дешевше, ніж у сусідів, бо в нас її виробляють більше, ніж у споживають, але газ - ні.
  Джон написав:а можно конкретней??

Прямої відкритої інформації, мабуть, немає. Було згадування про французську компанію, от іще:
https://shotam.info/za-1-mlrd-grn-onovl ... shovishhe/
Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу (ПСГ) є другим за величиною в Європі і найбільшим в Україні. Воно має обсяг 17 млрд куб. м і бере участь в наданні послуг зберігання газу, в тому числі в режимі митного складу, для іноземних і українських замовників. Також це ПСГ може виконувати роль буфера для компенсації добового коливання обсягів газу в ГТС України в разі виникнення позаштатних ситуацій і різкої зміни споживання як українськими так і європейськими споживачами.

При очікуваному обсязі активного газу в ПСГ України до початку опалювального періоду в 17 млрд куб. м, в Більче-Волицько-Угерському ПСГ концентрується більше 8 млрд куб. м.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:49

Re: Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

  lapay написав:От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год, тому що це ринкова ціна, якій начхати на середню чи мінімальну зарплату.
Вот не надо врать...
Вот вам цена на 2018 год средняя по всем регионам Польши ..

Koszt zakupu energii elektrycznej – 18 groszy za 1 kWh
Podatek VAT – 10 groszy
Akcyza – 4 grosze
Podatki i opłaty lokalne – 2 grosze
Koszty własne dystrybutora – 11 groszy
Marża dystrybutora – 1 grosz
Koszty przesyłowe – 9 groszy
..................18+10+4+2+11+1+9=0,55зл или *7.1= 3,9. грн. НО в Польше почти нет своего газа и мало угля, нет АЭС и нет почти крупных ГЭС..
Вопрос - почему у нас должна цена быть "как в польше"-- начните с "пенсии/зарплаты как в Польше".
PS Вопрос - шайка керманычей хочет цены на уровне Польши? Окей .. но вот вопрос .. цена АЭС и ГЭС за1кВт порядка 0,55грн и 0,38 грн * 7,1 = то есть менее чем 0,5 злотых в среднем.. куда пойдет 4 зл -0,5=3,5 зл разницы?? Только не врите что на развитие электромереж, так как с лета 2019 года облэнерго отдельно а генерация отдельно...Можете не отвечать я вам сам отвечу - в офшорки. Просто разницу разворуют. А еще почему в Польше можно выбрать постачальника э/энергии а у нас нет? Это рынок по новому?? Правильно заметили керманычи хотят "рыночные цены" а почему? Что бы наворовать больше на разнице так как рынок где есть 1- гос монополист и практически еще один оператор - рыжий олигарх это не рынок а бутафория.
"Рынок" вернее бутафория создается с целью обмануть ЕС и США типа - дайте денюх фот рехформа-- под этим "рыночным соусом" нам поднимают цены.. НО в Украине почти 75%+ генерации это АЭС и ГЭС где суммарная стоимость энергии не более 0,58 грн/кВт.
Вот разница между "рыночной"4 грн/кВт как нам пророчит тут один гражданин и 0,55грн "стоимость генерации" пойдет в офшорки и карманы керманычей + разворованные кредиты от ЕС и ЕЦБ и прочих организаций на создание рынке...Вот вам шановне панство и все "реХформа".
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:58

Re: Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...

  lapay написав:От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год,
- то есть если перевыбрать нынешних реХформаторов то мы это получим? М да мало повышения нам цен на газ причем не последнего рехформаторы еще и электрику поднимут..... ну а может и последнего и 1кВт/час 4 грн не будет стоить.. в марте все решиться..
Джон
 
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