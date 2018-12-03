Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі...
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Джон написав:Поинтересовался.. если взять % отношение зарплата/стоимость за кВт то везде дешевле. Минимальная пенсия в Польше на 2017 г 853 злотых стоимость электроэнергии 0,65 PLN/кВтч в базовом тарифе.
От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год, тому що це ринкова ціна, якій начхати на середню чи мінімальну зарплату. З якого дива Ви електроенергію рівняєте до зарплати, а бензин ні? Електроенергія теж не з повітря береться, за вугілля, газ, ядерне паливо і т.д. треба платити, часто валюту. Електрика може вартувати трохи дешевше, ніж у сусідів, бо в нас її виробляють більше, ніж у споживають, але газ - ні.
Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу (ПСГ) є другим за величиною в Європі і найбільшим в Україні. Воно має обсяг 17 млрд куб. м і бере участь в наданні послуг зберігання газу, в тому числі в режимі митного складу, для іноземних і українських замовників. Також це ПСГ може виконувати роль буфера для компенсації добового коливання обсягів газу в ГТС України в разі виникнення позаштатних ситуацій і різкої зміни споживання як українськими так і європейськими споживачами.
При очікуваному обсязі активного газу в ПСГ України до початку опалювального періоду в 17 млрд куб. м, в Більче-Волицько-Угерському ПСГ концентрується більше 8 млрд куб. м.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год, тому що це ринкова ціна, якій начхати на середню чи мінімальну зарплату.
Вот не надо врать... Вот вам цена на 2018 год средняя по всем регионам Польши ..
Koszt zakupu energii elektrycznej – 18 groszy za 1 kWh Podatek VAT – 10 groszy Akcyza – 4 grosze Podatki i opłaty lokalne – 2 grosze Koszty własne dystrybutora – 11 groszy Marża dystrybutora – 1 grosz Koszty przesyłowe – 9 groszy ..................18+10+4+2+11+1+9=0,55зл или *7.1= 3,9. грн. НО в Польше почти нет своего газа и мало угля, нет АЭС и нет почти крупных ГЭС.. Вопрос - почему у нас должна цена быть "как в польше"-- начните с "пенсии/зарплаты как в Польше". "Рынок" вернее бутафория создается с целью обмануть ЕС и США типа - дайте денюх фот рехформа-- под этим "рыночным соусом" нам поднимают цены.. НО в Украине почти 75%+ генерации это АЭС и ГЭС где суммарная стоимость энергии не более 0,58 грн/кВт. Вот разница между "рыночной"4 грн/кВт как нам пророчит тут один гражданин и 0,55грн "стоимость генерации" пойдет в офшорки и карманы керманычей + разворованные кредиты от ЕС и ЕЦБ и прочих организаций на создание рынке...Вот вам шановне панство и все "реХформа".
Востаннє редагувалось Джон в Нед 23 гру, 2018 18:00, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:От і ми будемо платити польскі 4 грн/Квт-год,
- то есть если перевыбрать нынешних реХформаторов то мы это получим? М да мало повышения нам цен на газ причем не последнего рехформаторы еще и электрику поднимут..... ну а может и последнего и 1кВт/час 4 грн не будет стоить.. в марте все решиться..
Джон написав:НО в Украине почти 75%+ генерации это АЭС и ГЭС где суммарная стоимость энергии не более 0,58 грн/кВт.
Якщо буде повний ринок, то ніякий Президент чи Прем'єр з НКРЕКП не зможе вказувати керівникам АЕС чи ГЕС, по якій ціні їм продавати свою продукцію. Тим більше, що ми хочему об'єднати свою енергосистему з європейською. Ціна відразу зросте до рівня сусідів, бо енергія експортний товар. Так, буде процентів на 20 дешевше, як зерно чи олія, але не в рази менше. Невже комусь не доходять такі елементарні речі? Виробникам вигідно трохи зменшити генерацію, щоб збалансувати попит-пропозицію, і підняти ціни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...