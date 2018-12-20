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Міжбанк: долар впав на
новині про транш від МВФ

Міжбанк: долар впав на новині про транш від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:07

Міжбанк: долар впав на новині про транш від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в п'ятницю стартували з рівнів попереднього закриття 27,50/27,53 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар впав на новині про транш від МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:07

А я, грешным делом, подумал, что бакс обвалился вообще, в тч к евро. Из-за шатдауна в США. А оно эвоно как. Гривна бакс обвалила.

Американские биржи просели тоже из-за гривны?
rjkz
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