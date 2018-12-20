Торги валютного міжбанку в секторі долара в п'ятницю стартували з рівнів попереднього закриття 27,50/27,53 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар впав на новині про транш від МВФ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:07
Міжбанк: долар впав на новині про транш від МВФ
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Дивися повний текст Міжбанк: долар впав на новині про транш від МВФ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:07
А я, грешным делом, подумал, что бакс обвалился вообще, в тч к евро. Из-за шатдауна в США. А оно эвоно как. Гривна бакс обвалила.
Американские биржи просели тоже из-за гривны?
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