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Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32
В декабрьских платежках сумма тоже завышена.
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