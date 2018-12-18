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Кабмін дав старт
перевіркам облгазів Фірташа

Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32

Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32

В декабрьских платежках сумма тоже завышена.
sena_2008atp
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