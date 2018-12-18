Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32
Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа.
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:11
Наконец-то пришла платёжка за газ за ноябрь. Опять издеваются над потребителями –коэффициент приведения не только не убрали, но и увеличили до 1.05, хотя это опять не мой случай. Придётся давать им ответку – поиздеваться тоже. Действуем согласно Указа Минтопэнерго № 116 от 26.02.2004г.:
1. Согласно п.5.1.7 Методики, пишу заяву прислать представителя газопостачальной организации для обследования на месте и составления двухстороннего акта про фактическое размещение счётчика в помещении и длине подводящей трубы.
2. Дождавшись составления акта и внесения изменений в расчетные документы пишу новое заявление, что согласно п.2 «Галузь використання»,
«Действие этой методики распространяется на субъекты хозяйствования, которые в хозяйственно-производственной деятельности для измерения объёма потреблённого газа используют счётчики, кроме случаев использования газа по показаниям счётчиков гражданами-предпринимателями для собственных нужд», прошу убрать из расчётов коэффициент приведения, т.к . я не являюсь субъектом хозяйствования, и произвести перерасчёт в меньшую сторону за указанный период.
Пусть поездят, попишут, посчитают, потом опять пересчитают. Может поумнеют.
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