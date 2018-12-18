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Кабмін дав старт
перевіркам облгазів Фірташа

Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32

Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:32

В декабрьских платежках сумма тоже завышена.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:11

Наконец-то пришла платёжка за газ за ноябрь. Опять издеваются над потребителями –коэффициент приведения не только не убрали, но и увеличили до 1.05, хотя это опять не мой случай. Придётся давать им ответку – поиздеваться тоже. Действуем согласно Указа Минтопэнерго № 116 от 26.02.2004г.:


1. Согласно п.5.1.7 Методики, пишу заяву прислать представителя газопостачальной организации для обследования на месте и составления двухстороннего акта про фактическое размещение счётчика в помещении и длине подводящей трубы.
2. Дождавшись составления акта и внесения изменений в расчетные документы пишу новое заявление, что согласно п.2 «Галузь використання»,
«Действие этой методики распространяется на субъекты хозяйствования, которые в хозяйственно-производственной деятельности для измерения объёма потреблённого газа используют счётчики, кроме случаев использования газа по показаниям счётчиков гражданами-предпринимателями для собственных нужд», прошу убрать из расчётов коэффициент приведения, т.к . я не являюсь субъектом хозяйствования, и произвести перерасчёт в меньшую сторону за указанный период.

Пусть поездят, попишут, посчитают, потом опять пересчитают. Может поумнеют.
warlamp
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