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Конверти не перешкода: люди
перевиконують план зі сплати...

Конверти не перешкода: люди перевиконують план зі сплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:23

Конверти не перешкода: люди перевиконують план зі сплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Дивися повний текст Конверти не перешкода: люди перевиконують план зі сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:23

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