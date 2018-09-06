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В Україні запускають електронний
кабінет автовласника

В Україні запускають електронний кабінет автовласника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 01:28

В Україні запускають електронний кабінет автовласника

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з питань електронного уряду з 21 грудня запускає електронний кабінет автовласника, в якому буде доступна первинна реєстрація автомобіля.

Дивися повний текст В Україні запускають електронний кабінет автовласника.
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