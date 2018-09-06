Конструкторське бюро Південне в Дніпрі ввело в експлуатацію новий обчислювальний центр Yuzhnoye SC з найпотужнішим суперкомп'ютером в Україні.
Дивися повний текст Найпотужніший в Україні комп'ютер запрацював у Дніпрі.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 07:34
Найпотужніший в Україні комп'ютер запрацював у Дніпрі
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Дивися повний текст Найпотужніший в Україні комп'ютер запрацював у Дніпрі.
Додано: Суб 22 гру, 2018 07:34
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