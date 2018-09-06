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Найпотужніший в Україні
комп'ютер запрацював у Дніпрі

Найпотужніший в Україні комп'ютер запрацював у Дніпрі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 07:34

Найпотужніший в Україні комп'ютер запрацював у Дніпрі

Пропонуємо до обговорення:
Конструкторське бюро Південне в Дніпрі ввело в експлуатацію новий обчислювальний центр Yuzhnoye SC з найпотужнішим суперкомп'ютером в Україні.

Дивися повний текст Найпотужніший в Україні комп'ютер запрацював у Дніпрі.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 07:34

Yuzhnoye SC

Трясця, чому найпотужніший в Україні комп'ютер - у москвинів?
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 04:13

Хорошо подметили, что на этот компьютер государственных средств не выделяли. Благодаря лишь тем, кто платит государству налоги, появился этот комптюнер в Украине.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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