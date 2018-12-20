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"Богдан" передала армії ще 20 вантажівок "Богдан 6317"...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація "Богдан" забезпечила поставку Збройним силам України чергову партію виготовлених в рамках держоборонзамовлення (ДОЗ) багатоцільових вантажівок підвищеної прохідності "Богдан 6317" вантажопідйомністю 11 тонн.
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R2
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:45
Слова в заголовке Передала армии несут какой-то волонтерский оттенок , логичней всё-таки написать Продала армии.
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freeze
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:23
Внимание, вопрос!
Выгодно ли корпорации Богдан и одному из ключевых ее владельцев (не самому последнему чиновнику в государстве Украина) продолжение войны и постоянное увеличение военного бюджета???
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ALexxxS
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