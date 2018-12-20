RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Богдан" передала армії ще 20
вантажівок "Богдан 6317"...

"Богдан" передала армії ще 20 вантажівок "Богдан 6317"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:45

"Богдан" передала армії ще 20 вантажівок "Богдан 6317"...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація "Богдан" забезпечила поставку Збройним силам України чергову партію виготовлених в рамках держоборонзамовлення (ДОЗ) багатоцільових вантажівок підвищеної прохідності "Богдан 6317" вантажопідйомністю 11 тонн.

Дивися повний текст \"Богдан\" передала армії ще 20 вантажівок \"Богдан 6317\" підвищеної прохідності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86307
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:45

Слова в заголовке Передала армии несут какой-то волонтерский оттенок , логичней всё-таки написать Продала армии.
freeze
4
 
Повідомлень: 8895
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2577 раз.
Подякували: 3553 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:23

Внимание, вопрос!

Выгодно ли корпорации Богдан и одному из ключевых ее владельцев (не самому последнему чиновнику в государстве Украина) продолжение войны и постоянное увеличение военного бюджета???
ALexxxS
 
Повідомлень: 765
З нами з: 23.04.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 14 гру, 2018 12:57
35 2929
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 20:20
galex
Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок на...
R2 » Чет 20 гру, 2018 12:55
8 312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 12:57
antey1969
До армії надійшла нова партія вітчизняних бронемашин (відео)
R2 » П'ят 21 гру, 2018 08:33
2 66
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 09:20
lsiserg_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65585)
22.12.2018 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.