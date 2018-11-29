Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 «Мрія» святкує свій тридцятирічний ювілей.
Дивися повний текст Український літак-гігант \"Мрія\" святкує 30-річний ювілей.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:31
Український літак-гігант "Мрія" святкує 30-річний ювілей
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Дивися повний текст Український літак-гігант \"Мрія\" святкує 30-річний ювілей.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:31
Тридцать лет назад был создан самолет который на достойном уровне и сегодня. Слов нет одни эмоции. Переход к аграрной державе сопровождается переименованиями. "Сколько сахар не говори во рту слаще не станет".
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:32
Со слезами на глазах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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