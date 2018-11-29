Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 «Мрія» святкує свій тридцятирічний ювілей.
Дивися повний текст Український літак-гігант \"Мрія\" святкує 30-річний ювілей.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:31
Український літак-гігант "Мрія" святкує 30-річний ювілей
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Дивися повний текст Український літак-гігант \"Мрія\" святкує 30-річний ювілей.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:31
Тридцать лет назад был создан самолет который на достойном уровне и сегодня. Слов нет одни эмоции. Переход к аграрной державе сопровождается переименованиями. "Сколько сахар не говори во рту слаще не станет".
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:32
Со слезами на глазах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:57
Re: Український літак-гігант
Самолет создавался в кооперации предприятий со всего Союза - крылья, кажется, везли с Ташкента. Целевое использование - носитель многоразового космического челнока. Второй такой достроить тяжело, да и бессмысленно - единственный литак совершает 2-3 коммерческих рейса в год
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:27
Нужно не гордиться достижениями УССР, а производить и продавать, создавать свои авиопарки, конечно же из модернезированных Мрий, Русланов и т.д. Тем более база очень хорошая, но как мы можем увидеть не та цели стоят у "слуг народа". К огромному сожалению Украина становится безлюдной... :(
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:06
двигатели из Запорожья,основные элементы фюзеляжа из Ульяновка,система управления из Москва, шасси из Горького - эта машина реально последнее и наверное самое впечатляющее достижение советского авиастроения....
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