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Український літак-гігант
"Мрія" святкує 30-річний ювілей

Український літак-гігант "Мрія" святкує 30-річний ювілей
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:31

Український літак-гігант "Мрія" святкує 30-річний ювілей

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 «Мрія» святкує свій тридцятирічний ювілей.

Дивися повний текст Український літак-гігант \"Мрія\" святкує 30-річний ювілей.
R2
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Тридцать лет назад был создан самолет который на достойном уровне и сегодня. Слов нет одни эмоции. Переход к аграрной державе сопровождается переименованиями. "Сколько сахар не говори во рту слаще не станет".
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Со слезами на глазах
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:30

все верно, но заслуги "рехворматоров" то в этом нет.
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Сделано в СССР.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:57

Re: Український літак-гігант

Самолет создавался в кооперации предприятий со всего Союза - крылья, кажется, везли с Ташкента. Целевое использование - носитель многоразового космического челнока. Второй такой достроить тяжело, да и бессмысленно - единственный литак совершает 2-3 коммерческих рейса в год
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Нужно не гордиться достижениями УССР, а производить и продавать, создавать свои авиопарки, конечно же из модернезированных Мрий, Русланов и т.д. Тем более база очень хорошая, но как мы можем увидеть не та цели стоят у "слуг народа". К огромному сожалению Украина становится безлюдной... :(
shkarapet
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  sequence написав:Самолет создавался в кооперации предприятий со всего Союза - крылья, кажется, везли с Ташкента. Целевое использование - носитель многоразового космического челнока. Второй такой достроить тяжело, да и бессмысленно - единственный литак совершает 2-3 коммерческих рейса в год


двигатели из Запорожья,основные элементы фюзеляжа из Ульяновка,система управления из Москва, шасси из Горького - эта машина реально последнее и наверное самое впечатляющее достижение советского авиастроения....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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