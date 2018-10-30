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Загроза рецесії. Американські
біржі впали з найгіршими...

Загроза рецесії. Американські біржі впали з найгіршими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:13

Загроза рецесії. Американські біржі впали з найгіршими...

Пропонуємо до обговорення:
Минулий тиждень сталв найгіршим для американських бірж за останнє десятиліття.

Дивися повний текст Загроза рецесії. Американські біржі впали з найгіршими показниками за десятиліття.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:13

А говорили, что только биткоин падает :)
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:01

  Ferox написав:А говорили, что только биткоин падает :)

Ниче. Он подымется. Точно подымется. Как пить дать. Как у дедушки.
p_a_l
 
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