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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:21

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

Пропонуємо до обговорення:
Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку
Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку. У чому унікальність цього рейтингу? В його клієнтоорієнтованості. Ми не стали оцінювати розмір активів МФО, обсяги виданих ними кредитів, не порівнювали процентну ставку, яка у всіх приблизно на одному рівні. Для нас були важливі зручність і якість обслуговування в компаніях, їх відкритість для своїх клієнтів.

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D2
 
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