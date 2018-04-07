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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
організацій України

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:23

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

Пропонуємо до обговорення:
Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку
Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку. У чому унікальність цього рейтингу? В його клієнтоорієнтованості. Ми не стали оцінювати розмір активів МФО, обсяги виданих ними кредитів, не порівнювали процентну ставку, яка у всіх приблизно на одному рівні. Для нас були важливі зручність і якість обслуговування в компаніях, їх відкритість для своїх клієнтів.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:29

Посмотрел условия по moneyveo. Для начала 5000 на 30 дней под 3,6% годовых, т.е. 0,3% в месяц, т.е. к возврату на 30-й день 5015грн. Если верить сайту никаких других комиссий нет. При этом обещают увеличить сумму до 15000 со временем, а ставку снизить в 2 раза.
Если кто-то реально у них брал напишите все ли так?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06

ol_zy

Привет! Я брала 5000. Все верно вернула через 30 дней 5015. Никаких дополнительных комиссий, если возвращаете вовремя.(Заплатила стандартную комиссию ПриватБанка, чтобы снять деньги с карты). Погашение - с карты ПБ без комиссии. Но это - одноразовое предложение. Дальше чтобы взять следующий кредит нужно платить очень большие проценты - 40%/месяц.Правда, постоянно приходят смс с акциями, скидка 50%, скидка 40% на кредит. Но 20%- 25%/месяц - это тоже слишком много. Из-за чего больше услугами не пользуюсь. Лимит на данный момент так и остался 5000 грн.
aventa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 03:36

Та ну это шутка такая? Рейтинг никуда не годится от слова совсем. Мегагроши на третьем месте? Спасибо, я такого анекдота еще не слышал.
Контра
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:24

@ol_zy да, реально. Я и мой отец брали там первый кредит таким образом и еще даже вышли в плюс за счет акции "приведи друга" и мы получали сверху еще по 200 грн тогда :) И на этом сайте удобный интерфейс, на мой взгляд и самое главное, что сразу, по закрытии кредита, формируется справка о закрытии
ivanboyarchuk1122
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 01:05

ol_zy
Нифига проценты конские я когда-то взял 4000 у меня была просрочка 15дней, и в итоге я должен был вернуть 7819 и каждый день капало по 63грн пени , потом звонят угрожают , звонят родственникам .
На счёт того что 0.3% месячных да все верно это первый кредит ,а дальше 2%дневных а в месяц это 60%-62% а в год 720%-744% .
Мой совет лучше не брать у МФО денег
artemka15062000
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 03:11

  artemka15062000 написав:ol_zy
Нифига проценты конские я когда-то взял 4000 у меня была просрочка 15дней, и в итоге я должен был вернуть 7819 и каждый день капало по 63грн пени , потом звонят угрожают , звонят родственникам .
На счёт того что 0.3% месячных да все верно это первый кредит ,а дальше 2%дневных а в месяц это 60%-62% а в год 720%-744% .
Мой совет лучше не брать у МФО денег

Если это разово и всего 5К, то смысла нет. Я думал, может там типа грейса как в банках, за 1-й месяц без %, вернул и опять можешь брать.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:37

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

Отличный рейтинг!
Переходим по ссылке и вуаля
https://finance.ua/404

Идея хорошая, реализация не очень.
Есть куча сайтов и компаний, где можно взять кредит, например как этот mycredit.in.ua И везде будет одно и то же: 0% первый кредит, сумма кредита пара тысяч гривен, оформление кредита онлайн, решение за 15 минут, верните в срок и будет счастье. :mrgreen:
https://mycredit.in.ua
ТупУм
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