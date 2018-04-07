Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

Хто найкраще видає онлайн-кредити на картку Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку. У чому унікальність цього рейтингу? В його клієнтоорієнтованості. Ми не стали оцінювати розмір активів МФО, обсяги виданих ними кредитів, не порівнювали процентну ставку, яка у всіх приблизно на одному рівні. Для нас були важливі зручність і якість обслуговування в компаніях, їх відкритість для своїх клієнтів.
Посмотрел условия по moneyveo. Для начала 5000 на 30 дней под 3,6% годовых, т.е. 0,3% в месяц, т.е. к возврату на 30-й день 5015грн. Если верить сайту никаких других комиссий нет. При этом обещают увеличить сумму до 15000 со временем, а ставку снизить в 2 раза. Если кто-то реально у них брал напишите все ли так?
Привет! Я брала 5000. Все верно вернула через 30 дней 5015. Никаких дополнительных комиссий, если возвращаете вовремя.(Заплатила стандартную комиссию ПриватБанка, чтобы снять деньги с карты). Погашение - с карты ПБ без комиссии. Но это - одноразовое предложение. Дальше чтобы взять следующий кредит нужно платить очень большие проценты - 40%/месяц.Правда, постоянно приходят смс с акциями, скидка 50%, скидка 40% на кредит. Но 20%- 25%/месяц - это тоже слишком много. Из-за чего больше услугами не пользуюсь. Лимит на данный момент так и остался 5000 грн.
@ol_zy да, реально. Я и мой отец брали там первый кредит таким образом и еще даже вышли в плюс за счет акции "приведи друга" и мы получали сверху еще по 200 грн тогда :) И на этом сайте удобный интерфейс, на мой взгляд и самое главное, что сразу, по закрытии кредита, формируется справка о закрытии
ol_zy Нифига проценты конские я когда-то взял 4000 у меня была просрочка 15дней, и в итоге я должен был вернуть 7819 и каждый день капало по 63грн пени , потом звонят угрожают , звонят родственникам . На счёт того что 0.3% месячных да все верно это первый кредит ,а дальше 2%дневных а в месяц это 60%-62% а в год 720%-744% . Мой совет лучше не брать у МФО денег
artemka15062000 написав:ol_zy Нифига проценты конские я когда-то взял 4000 у меня была просрочка 15дней, и в итоге я должен был вернуть 7819 и каждый день капало по 63грн пени , потом звонят угрожают , звонят родственникам . На счёт того что 0.3% месячных да все верно это первый кредит ,а дальше 2%дневных а в месяц это 60%-62% а в год 720%-744% . Мой совет лучше не брать у МФО денег
Если это разово и всего 5К, то смысла нет. Я думал, может там типа грейса как в банках, за 1-й месяц без %, вернул и опять можешь брать.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Идея хорошая, реализация не очень. Есть куча сайтов и компаний, где можно взять кредит, например как этот mycredit.in.ua И везде будет одно и то же: 0% первый кредит, сумма кредита пара тысяч гривен, оформление кредита онлайн, решение за 15 минут, верните в срок и будет счастье.