Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 04 кві, 2020 01:33
Меня заинтерисовала реклама о безпроцентном кредите в Быстрозайме, а тут день рожденье и денег не хватало. Рискнула позычить и все так и оказалось. Оформила быстро, выиграла скидку на следующий займ и планирую ею воспользоваться в ближайшее время. Честная компания.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:05
Обслуживаюсь в компании Быстрозайм. Все очень нравтся, нету скрытых платежей и коммисий. Понятное дело что иногда и в просрочку попадаешь - но тут уже пиняю на себя, сама виновата.
Очень отзывчивый персонал,
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:20
Быстрозайм хорошая компания обратилась с оформлением онлайн на карту ,одобрили ,по процентам 0 ,очень понравилось .Рекомендую! И сама буду всегда пользоваться услугами компании!
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