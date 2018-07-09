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Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
організацій України

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:54

А вы как оцениваете? По настроению или по погоде)?
rainbow_lg
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:33

Меня заинтерисовала реклама о безпроцентном кредите в Быстрозайме, а тут день рожденье и денег не хватало. Рискнула позычить и все так и оказалось. Оформила быстро, выиграла скидку на следующий займ и планирую ею воспользоваться в ближайшее время. Честная компания.
yanazaeh91
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:05

Обслуживаюсь в компании Быстрозайм. Все очень нравтся, нету скрытых платежей и коммисий. Понятное дело что иногда и в просрочку попадаешь - но тут уже пиняю на себя, сама виновата.
Очень отзывчивый персонал,
luminaa887
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:20

Быстрозайм хорошая компания обратилась с оформлением онлайн на карту ,одобрили ,по процентам 0 ,очень понравилось .Рекомендую! И сама буду всегда пользоваться услугами компании!
milastepancova99
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:22

Хорошая компания, много лет беру у них займы. Даже было просрочка, всегда шли на встречу.
Ни разу слово поперек никто из Службы безопасности не сказал.
Наверное, к культурным людям и адекватное отношение.
О угрозах и в помине речь не шла.
Всем советую!
kravec_oksana12
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:49

CreditUP откровенно занимаются прямым обманом и вымогательством. С 2016 года требуют якобы займ, который мы у них не брали. Обращались с заявлением на них в полицию - вывод досудебного расследования: мошенничество и подделка документов (паспорт жены с фото другого человека). В офис к ним попасть нельзя, вам просто никто не откроет. Всю информацию отправили им письмами - но они, не обращая ни что внимания, просто продолжают вымогать деньги. Теперь суд.
vv2015
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:35

luminaa887 - Сообщения: 1 - С нами с: 07.04.20 - Добавлено: Вт 07 апр, 2020 12:05 написав:Обслуживаюсь в компании Быстрозайм. Все очень нравтся


milastepancova99 - Сообщения: 1 - С нами с: 07.04.20 - Добавлено: Вт 07 апр, 2020 12:20 написав:Быстрозайм хорошая компания


kravec_oksana12 - Сообщения: 1 - С нами с: 07.04.20 - Добавлено: Вт 07 апр, 2020 12:22 написав:Хорошая компания, много лет беру у них займы


Да это просто ангел, а не компания.
Самое главное - честная )))))
mustbe
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