Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

|
|
|
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 04 кві, 2020 01:33
Меня заинтерисовала реклама о безпроцентном кредите в Быстрозайме, а тут день рожденье и денег не хватало. Рискнула позычить и все так и оказалось. Оформила быстро, выиграла скидку на следующий займ и планирую ею воспользоваться в ближайшее время. Честная компания.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:05
Обслуживаюсь в компании Быстрозайм. Все очень нравтся, нету скрытых платежей и коммисий. Понятное дело что иногда и в просрочку попадаешь - но тут уже пиняю на себя, сама виновата.
Очень отзывчивый персонал,
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:20
Быстрозайм хорошая компания обратилась с оформлением онлайн на карту ,одобрили ,по процентам 0 ,очень понравилось .Рекомендую! И сама буду всегда пользоваться услугами компании!
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:22
Хорошая компания, много лет беру у них займы. Даже было просрочка, всегда шли на встречу.
Ни разу слово поперек никто из Службы безопасности не сказал.
Наверное, к культурным людям и адекватное отношение.
О угрозах и в помине речь не шла.
Всем советую!
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:49
CreditUP откровенно занимаются прямым обманом и вымогательством. С 2016 года требуют якобы займ, который мы у них не брали. Обращались с заявлением на них в полицию - вывод досудебного расследования: мошенничество и подделка документов (паспорт жены с фото другого человека). В офис к ним попасть нельзя, вам просто никто не откроет. Всю информацию отправили им письмами - но они, не обращая ни что внимания, просто продолжают вымогать деньги. Теперь суд.
Додано: Вів 07 кві, 2020 20:35
Да это просто ангел, а не компания.
Самое главное - честная )))))
|