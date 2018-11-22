RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Італійська компанія поставила
обладнання в Крим в обхід...

Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:36

Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід...

Пропонуємо до обговорення:
Італійська компанія Bertolaso поставила обладнання для нового заводу агрофірми "Золота Балка" в окупованому Росією Криму, незважаючи на санкції.

Дивися повний текст Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід санкцій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86311
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:36

Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я оканчиваю разговор”, – заявил корреспонденту Карасси.

Пусть потом это Минфину США расскажет, когда его счета залочат.
l_k_snark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для...
R2 » П'ят 07 гру, 2018 02:00
2 205
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 17:05
Sommer
Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним...
R2 » Сер 05 гру, 2018 23:47
9 366
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 19:20
bondvovanchyk
Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop
R2 » Чет 22 лис, 2018 00:29
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 00:29
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.