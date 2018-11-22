Італійська компанія Bertolaso поставила обладнання для нового заводу агрофірми "Золота Балка" в окупованому Росією Криму, незважаючи на санкції.
Дивися повний текст Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід санкцій.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 11:36
Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід...
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Дивися повний текст Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід санкцій.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:36
Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я оканчиваю разговор”, – заявил корреспонденту Карасси.
Пусть потом это Минфину США расскажет, когда его счета залочат.
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