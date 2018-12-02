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Доходи держбюджету цьогоріч
зросли на 16% - Мінфін

Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:05

Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Доходи державного бюджету за січень-листопад 2018 року зросли на 118,8 млрд гривень проти аналогічного періоду торік і становили 843,3 млрд гривень.

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