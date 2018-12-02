Доходи державного бюджету за січень-листопад 2018 року зросли на 118,8 млрд гривень проти аналогічного періоду торік і становили 843,3 млрд гривень.
Дивися повний текст Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:05
Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:36
Откуда такие цифры если люди массово выезжают? Только что Рева заявил что государство и уряд не виновен в том что народ уезжает на заработки в другие страны. По его мнению виновны в этом наши украинские работодатели. Типа зажрались и не платят нормальные зарплаты.
Лично у меня есть толпа знакомых, которые закрыли свой мелкий бизнес и поехали по Польшам и Чехиям. Наверно мало сами себе платили зарплату.
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:00
https://news.finance.ua/ru/news/-/44111 ... -16-minfin
А как же это:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43941 ... milliardov
Т.е. 10 месяцев доходы госбюджета уменьшались, достигли минус 6,167 млрд грн и вдруг всего лишь за 1 месяц (ноябрь) увеличились на 125 млрд грн (118,8 + 6,167)
Не верю! (с)
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