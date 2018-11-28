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Доходи держбюджету цьогоріч
зросли на 16% - Мінфін

Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:05

Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Доходи державного бюджету за січень-листопад 2018 року зросли на 118,8 млрд гривень проти аналогічного періоду торік і становили 843,3 млрд гривень.

Дивися повний текст Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:36

Откуда такие цифры если люди массово выезжают? Только что Рева заявил что государство и уряд не виновен в том что народ уезжает на заработки в другие страны. По его мнению виновны в этом наши украинские работодатели. Типа зажрались и не платят нормальные зарплаты.
Лично у меня есть толпа знакомых, которые закрыли свой мелкий бизнес и поехали по Польшам и Чехиям. Наверно мало сами себе платили зарплату.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:00

3 Ч. НАЗАД
Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - Минфин

“По итогам 11 месяцев доходы государственного бюджета выросли на 118,8 млрд грн, или на 16,4% против аналогичного периода в 2017 году, и составили 843,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44111 ... -16-minfin

А как же это:
28.11.2018
Госбюджет Украины ушел в минус на 6 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43941 ... milliardov

Т.е. 10 месяцев доходы госбюджета уменьшались, достигли минус 6,167 млрд грн и вдруг всего лишь за 1 месяц (ноябрь) увеличились на 125 млрд грн (118,8 + 6,167)
:?:

Не верю! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:08

p_a_l, а звідки ви взяли, що люди масово виїздять? Вам про це у зрадофільській методичці написали?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:30

Re: Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін

  yanyura написав:А как же это:

28.11.2018
Госбюджет Украины ушел в минус на 6 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.


https://news.finance.ua/ru/news/-/43941 ... milliardov

Т.е. 10 месяцев доходы госбюджета уменьшались, достигли минус 6,167 млрд грн и вдруг всего лишь за 1 месяц (ноябрь) увеличились на 125 млрд грн (118,8 + 6,167)

Де Ви взяли 125 млрд? Плюс-мінус кілька мільярдів. Доходи бюджета менше видатків по плану.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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