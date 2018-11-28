Доходи державного бюджету за січень-листопад 2018 року зросли на 118,8 млрд гривень проти аналогічного періоду торік і становили 843,3 млрд гривень.
Дивися повний текст Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:05
Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:36
Откуда такие цифры если люди массово выезжают? Только что Рева заявил что государство и уряд не виновен в том что народ уезжает на заработки в другие страны. По его мнению виновны в этом наши украинские работодатели. Типа зажрались и не платят нормальные зарплаты.
Лично у меня есть толпа знакомых, которые закрыли свой мелкий бизнес и поехали по Польшам и Чехиям. Наверно мало сами себе платили зарплату.
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:00
https://news.finance.ua/ru/news/-/44111 ... -16-minfin
А как же это:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43941 ... milliardov
Т.е. 10 месяцев доходы госбюджета уменьшались, достигли минус 6,167 млрд грн и вдруг всего лишь за 1 месяц (ноябрь) увеличились на 125 млрд грн (118,8 + 6,167)
Не верю! (с)
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:08
p_a_l, а звідки ви взяли, що люди масово виїздять? Вам про це у зрадофільській методичці написали?
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:30
Re: Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін
Де Ви взяли 125 млрд? Плюс-мінус кілька мільярдів. Доходи бюджета менше видатків по плану.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:10
Sharpe, да нет что вы. Приезжают конечно - на улицах от иностранных гастеров не протолкнуться.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:32
Re: Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін
перевожу статью на русский. в основном доходы увеличились за счет:
1) 37% - рост импорта (плохо) и пресечение контрабанды (хорошо). В основном, рост импорта - о-очень плохо
2)бухло, курево и связь - 14%. Вредные привычки с такими расценками и модой на здоровый образ жизни (хорошо) скоро перестанут быть системообразующими в бюджете (плохо). Связь - разовая халява: следующие поколения сетей пока не предвидятся
3) А вот остальной рост - сплошь позитив: НДФЛ (отбеливание зп), НДС с произведенных товаров, налог на прибыль
Так что год для бюджета неплохой - дефицит умеренный, деньги в долг кредиторы дали.. Еще не все ясно по некоторым крупным операционным расходам - вроде погашение субсидий правительством, но и так неплохо
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32
Что вам в вашей методичке пишут я не знаю и знать не хочу, не люблю заглядывать в чужие карманы. Это ваша работа. Но то что сейчас делается на польской границе на въезд в Украину не видит только слепой. Это что поляки массово хотят посетить Украину как раз на рождество? Так это же въезжают украинцы-католики. Там же еще есть и православные и их гораздо больше и заезжать будут потом. А раз въезжают, то когда то и выехали. Разве не так?
Ну и моя работа связана с обслуживанием населения, я вижу сколько клиентов покидает страну.
Потом есть статистика пересылки бабла оттуда сюда.
Согласно отчету Организация объединенных наций за последние полгода из страны выехали более полумиллиона украинцев. То есть каждую минуту Украину покидают двое граждан. Основная масса специалистов уже выехала в предыдущих волнах миграции. Сейчас наблюдается отток трудоспособного молодого населения. 19.09.2018
Для статистики, при голодоморе каждую минуту умирало 20 чел. Есть еще куда стремиться.
Додано: Нед 23 гру, 2018 03:47
За последние несколько лет из Украины уехали практически все мои друзья (30 с лишним, IT и предприниматели, не заробитчане). США, Испания, Черногория, Австралия. Уехали с целью остаться там насовсем, с семьями и детьми.
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