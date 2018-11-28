Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін

Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32

Sharpe написав: p_a_l, а звідки ви взяли, що люди масово виїздять? Вам про це у зрадофільській методичці написали? p_a_l, а звідки ви взяли, що люди масово виїздять? Вам про це у зрадофільській методичці написали?

Что вам в вашей методичке пишут я не знаю и знать не хочу, не люблю заглядывать в чужие карманы. Это ваша работа. Но то что сейчас делается на польской границе на въезд в Украину не видит только слепой. Это что поляки массово хотят посетить Украину как раз на рождество? Так это же въезжают украинцы-католики. Там же еще есть и православные и их гораздо больше и заезжать будут потом. А раз въезжают, то когда то и выехали. Разве не так?Ну и моя работа связана с обслуживанием населения, я вижу сколько клиентов покидает страну.Потом есть статистика пересылки бабла оттуда сюда.Согласно отчету Организация объединенных наций за последние полгода из страны выехали более полумиллиона украинцев. То есть каждую минуту Украину покидают двое граждан. Основная масса специалистов уже выехала в предыдущих волнах миграции. Сейчас наблюдается отток трудоспособного молодого населения. 19.09.2018Для статистики, при голодоморе каждую минуту умирало 20 чел. Есть еще куда стремиться.