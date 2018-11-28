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Доходи держбюджету цьогоріч
зросли на 16% - Мінфін

Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:05

Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Доходи державного бюджету за січень-листопад 2018 року зросли на 118,8 млрд гривень проти аналогічного періоду торік і становили 843,3 млрд гривень.

Дивися повний текст Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:36

Откуда такие цифры если люди массово выезжают? Только что Рева заявил что государство и уряд не виновен в том что народ уезжает на заработки в другие страны. По его мнению виновны в этом наши украинские работодатели. Типа зажрались и не платят нормальные зарплаты.
Лично у меня есть толпа знакомых, которые закрыли свой мелкий бизнес и поехали по Польшам и Чехиям. Наверно мало сами себе платили зарплату.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:00

3 Ч. НАЗАД
Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - Минфин

“По итогам 11 месяцев доходы государственного бюджета выросли на 118,8 млрд грн, или на 16,4% против аналогичного периода в 2017 году, и составили 843,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44111 ... -16-minfin

А как же это:
28.11.2018
Госбюджет Украины ушел в минус на 6 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43941 ... milliardov

Т.е. 10 месяцев доходы госбюджета уменьшались, достигли минус 6,167 млрд грн и вдруг всего лишь за 1 месяц (ноябрь) увеличились на 125 млрд грн (118,8 + 6,167)
:?:

Не верю! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:08

p_a_l, а звідки ви взяли, що люди масово виїздять? Вам про це у зрадофільській методичці написали?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:30

Re: Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін

  yanyura написав:А как же это:

28.11.2018
Госбюджет Украины ушел в минус на 6 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.


https://news.finance.ua/ru/news/-/43941 ... milliardov

Т.е. 10 месяцев доходы госбюджета уменьшались, достигли минус 6,167 млрд грн и вдруг всего лишь за 1 месяц (ноябрь) увеличились на 125 млрд грн (118,8 + 6,167)

Де Ви взяли 125 млрд? Плюс-мінус кілька мільярдів. Доходи бюджета менше видатків по плану.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:10

Sharpe, да нет что вы. Приезжают конечно - на улицах от иностранных гастеров не протолкнуться.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:32

Re: Доходи держбюджету цьогоріч зросли на 16% - Мінфін

перевожу статью на русский. в основном доходы увеличились за счет:
1) 37% - рост импорта (плохо) и пресечение контрабанды (хорошо). В основном, рост импорта - о-очень плохо
2)бухло, курево и связь - 14%. Вредные привычки с такими расценками и модой на здоровый образ жизни (хорошо) скоро перестанут быть системообразующими в бюджете (плохо). Связь - разовая халява: следующие поколения сетей пока не предвидятся
3) А вот остальной рост - сплошь позитив: НДФЛ (отбеливание зп), НДС с произведенных товаров, налог на прибыль
Так что год для бюджета неплохой - дефицит умеренный, деньги в долг кредиторы дали.. Еще не все ясно по некоторым крупным операционным расходам - вроде погашение субсидий правительством, но и так неплохо
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:32

  Sharpe написав:p_a_l, а звідки ви взяли, що люди масово виїздять? Вам про це у зрадофільській методичці написали?

Что вам в вашей методичке пишут я не знаю и знать не хочу, не люблю заглядывать в чужие карманы. Это ваша работа. Но то что сейчас делается на польской границе на въезд в Украину не видит только слепой. Это что поляки массово хотят посетить Украину как раз на рождество? Так это же въезжают украинцы-католики. Там же еще есть и православные и их гораздо больше и заезжать будут потом. А раз въезжают, то когда то и выехали. Разве не так?

Ну и моя работа связана с обслуживанием населения, я вижу сколько клиентов покидает страну.

Потом есть статистика пересылки бабла оттуда сюда.

Согласно отчету Организация объединенных наций за последние полгода из страны выехали более полумиллиона украинцев. То есть каждую минуту Украину покидают двое граждан. Основная масса специалистов уже выехала в предыдущих волнах миграции. Сейчас наблюдается отток трудоспособного молодого населения. 19.09.2018
Для статистики, при голодоморе каждую минуту умирало 20 чел. Есть еще куда стремиться.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:47

За последние несколько лет из Украины уехали практически все мои друзья (30 с лишним, IT и предприниматели, не заробитчане). США, Испания, Черногория, Австралия. Уехали с целью остаться там насовсем, с семьями и детьми.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:34

  Kart написав:За последние несколько лет из Украины уехали практически все мои друзья (30 с лишним, IT и предприниматели, не заробитчане). США, Испания, Черногория, Австралия. Уехали с целью остаться там насовсем, с семьями и детьми.

Едут и те и другие. Одни едут за заработком и возможно там и останутся, а другие распродают свой бизнес и едут в поисках лучшей жизни.
В 2010 году после президентских выборов одна моя клиентка переехала на ПМЖ в Голландию. Сказала что в Украине больше делать нечего, с каждым днем будет все хуже и хуже. Оказалась пророком.
p_a_l
 
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