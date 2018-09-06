RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Держдепі США заявили про
плани виділити Україні $10...

У Держдепі США заявили про плани виділити Україні $10...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07

У Держдепі США заявили про плани виділити Україні $10...

Пропонуємо до обговорення:
США виділять військово-морським силам України додатково $ 10 млн у зв'язку з інцидентом поблизу Керченської протоки.

Дивися повний текст У Держдепі США заявили про плани виділити Україні $10 млн після керченського інциденту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86311
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найпотужніший в Україні комп'ютер запрацював у Дніпрі
R2 » Суб 22 гру, 2018 07:34
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 07:34
0mage0
В Україні запускають електронний кабінет автовласника
R2 » Суб 22 гру, 2018 01:28
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 01:29
skvortcov_roman
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ" 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 06 вер, 2018 20:38
76 5543
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 21:33
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.