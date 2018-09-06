США виділять військово-морським силам України додатково $ 10 млн у зв'язку з інцидентом поблизу Керченської протоки.
Дивися повний текст У Держдепі США заявили про плани виділити Україні $10 млн після керченського інциденту.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07
У Держдепі США заявили про плани виділити Україні $10...
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Дивися повний текст У Держдепі США заявили про плани виділити Україні $10 млн після керченського інциденту.
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:55
А вот это опасно.. керманычи быстро сообразят 2 катерка = $10 млн.. и отправят в керченский пролив все что может туда доплыть.
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