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У Німеччині закрили
останню вугільну шахту

У Німеччині закрили останню вугільну шахту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:07

У Німеччині закрили останню вугільну шахту

Пропонуємо до обговорення:
Президент ФРН високо оцінив важку і небезпечну працю гірників.

Дивися повний текст У Німеччині закрили останню вугільну шахту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:07

На жаль, закрытие шахт - в Украине пошли по другому пути.
Пути - РФовскому.
С выдавливанием населения из Украины, с замерзанием пенсов в собственном жилье, с кастрацией машиностроения, химии, металлургии, коксохимии, ...
Kudrjavuy
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