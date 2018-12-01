Президент ФРН високо оцінив важку і небезпечну працю гірників.
Дивися повний текст У Німеччині закрили останню вугільну шахту.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:07
У Німеччині закрили останню вугільну шахту
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Дивися повний текст У Німеччині закрили останню вугільну шахту.
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:07
На жаль, закрытие шахт - в Украине пошли по другому пути.
Пути - РФовскому.
С выдавливанием населения из Украины, с замерзанием пенсов в собственном жилье, с кастрацией машиностроения, химии, металлургии, коксохимии, ...
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