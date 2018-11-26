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У Енергоатомі прокоментували підписання угоди з...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом заявила, що про підписання додаткової угоди до контракту з російською компанією ТВЕЛ на постачання ядерного палива були завчасно проінформовані усі зацікавлені стороні.
Дивися повний текст У Енергоатомі прокоментували підписання угоди з російською компанією
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:51
Це що і є роз'яснення???
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