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У Енергоатомі прокоментували підписання угоди з...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом заявила, що про підписання додаткової угоди до контракту з російською компанією ТВЕЛ на постачання ядерного палива були завчасно проінформовані усі зацікавлені стороні.
Дивися повний текст У Енергоатомі прокоментували підписання угоди з російською компанією
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R2
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:51
Це що і є роз'яснення???
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sena_2008atp
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Додано: Нед 23 гру, 2018 04:24
А как же санкции. В Европе из-за санкции, которые лобировала Украина, потеря доходов, а украинцам плевать на санкции. Страна двойных стандартов.
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link654
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Додано: Нед 23 гру, 2018 08:44
Как понял существует контракт который нельзя разорвать досрочно.
Поэтому принято соглашение "предусматривающий сокращение объемов поставок российского топлива и его ограничения 2025 годом".
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Yura_Gag
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