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У Енергоатомі прокоментували
підписання угоди з...

У Енергоатомі прокоментували підписання угоди з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:51

У Енергоатомі прокоментували підписання угоди з...

Пропонуємо до обговорення:
Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом заявила, що про підписання додаткової угоди до контракту з російською компанією ТВЕЛ на постачання ядерного палива були завчасно проінформовані усі зацікавлені стороні.

Дивися повний текст У Енергоатомі прокоментували підписання угоди з російською компанією.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:51

Це що і є роз'яснення???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 04:24

А как же санкции. В Европе из-за санкции, которые лобировала Украина, потеря доходов, а украинцам плевать на санкции. Страна двойных стандартов.
link654
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 08:44

Как понял существует контракт который нельзя разорвать досрочно.
Поэтому принято соглашение "предусматривающий сокращение объемов поставок российского топлива и его ограничения 2025 годом".
Yura_Gag
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