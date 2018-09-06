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Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17
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R2
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17
Сцыкло больное.
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Captain Obvious
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