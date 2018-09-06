Про це Він сказав в інтерв'ю газеті «День».
Дивися повний текст Це буде \"ядерний варіант\": Волкер пояснив, чому зараз не можна відключати Росію від SWIFT.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17
Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Це буде \"ядерний варіант\": Волкер пояснив, чому зараз не можна відключати Росію від SWIFT.
Додано: Нед 23 гру, 2018 13:08
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:19
За Украину никто вписываться на деле не будет. На словах все конечно за. Готовы помочь и всё такое. Денежную помощь дают... правда только в кредит... А по факту, ради Украины никто на западе палец о палец не ударит, а уж тем более обострит свои отношения с Россией.
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