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Це буде "ядерний варіант":
Волкер пояснив, чому зараз не...

Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Він сказав в інтерв'ю газеті «День».

Дивися повний текст Це буде \"ядерний варіант\": Волкер пояснив, чому зараз не можна відключати Росію від SWIFT.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

Сцыкло больное.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:13

  Captain Obvious написав:Сцыкло больное.


Хто?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:08

  rjkz написав:
  Captain Obvious написав:Сцыкло больное.


Хто?


Тот кто боится очень отключать.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:19

За Украину никто вписываться на деле не будет. На словах все конечно за. Готовы помочь и всё такое. Денежную помощь дают... правда только в кредит... А по факту, ради Украины никто на западе палец о палец не ударит, а уж тем более обострит свои отношения с Россией.
alex34124
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:03

  Captain Obvious написав:
  rjkz написав:
  Captain Obvious написав:Сцыкло больное.


Хто?


Тот кто боится очень отключать.

Выключалка ни разу не у Волкера. И даже не в Вашингтоне.
Skypups
 
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