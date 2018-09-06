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Це буде "ядерний варіант":
Волкер пояснив, чому зараз не...

Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

Це буде "ядерний варіант": Волкер пояснив, чому зараз не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Він сказав в інтерв'ю газеті «День».

Дивися повний текст Це буде \"ядерний варіант\": Волкер пояснив, чому зараз не можна відключати Росію від SWIFT.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

Сцыкло больное.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:13

  Captain Obvious написав:Сцыкло больное.


Хто?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:08

  rjkz написав:
  Captain Obvious написав:Сцыкло больное.


Хто?


Тот кто боится очень отключать.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:19

За Украину никто вписываться на деле не будет. На словах все конечно за. Готовы помочь и всё такое. Денежную помощь дают... правда только в кредит... А по факту, ради Украины никто на западе палец о палец не ударит, а уж тем более обострит свои отношения с Россией.
alex34124
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:03

  Captain Obvious написав:
  rjkz написав:
  Captain Obvious написав:Сцыкло больное.


Хто?


Тот кто боится очень отключать.

Выключалка ни разу не у Волкера. И даже не в Вашингтоне.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:55

  alex34124 написав:За Украину никто вписываться на деле не будет. На словах все конечно за. Готовы помочь и всё такое. Денежную помощь дают... правда только в кредит... А по факту, ради Украины никто на западе палец о палец не ударит, а уж тем более обострит свои отношения с Россией.


Нет, не совсем так. И рп отношения портят и жизнь в рп портится. И россияне потихоньку прозревают, многие начинают делать ноги из "страны духовных скреп", поток усиливается.
Хотя по сравнению с Украиной там еще не ппц. Особенно в крупных городах и мацкве с Питером. Как-бы там искандеры не смеялись над санкциями, но они медленно, но уверенно делают свое дело.
Свифт не отключают, потому что из невойскового воздействия - это "последний патрон". Реально, ну отключили свифт - дальше что? Если рп еще не подошла к тому порогу, когда это ее мгновенно доконает?
Сейчас рп очень уверенно повторяет путь СССР.
Касательно Украины...а что Украина сделала в первую очередь, чтобы за нее ХОТЕЛИ вступиться? Торговля с рп как шла так и идет. Мало того, еще в 2016-м (не в курсе как сейчас) шла взаимная торговля товарами военного назначения. Газ российский, хоть и "из Европы" (на самом деле просто платеж транзитом), но покупаем (это еще и ого-го как выгодно - прогнать через прокладки 25% недостающего газа, остальной украинский, свистеть, что европейский и по европейской цене ВЕСЬ, все 28 млрд. кубов, а не 8 недостающих). ахметов, благодаря рп имеет дешевый уголь (из дыр), который продает как африканский, американский и марсианский. Порох очень неплохо поладил с "патриотомдамбаса", все в доле.
Липецкую фабрику на 3 год войны прикрыл. Уже хохмили на эту тему "Шел 1943 год, третий год ВОВ, товарищ сталин наконец-то закрыл чебуречную в Берлине, напротив Рейхстага". :mrgreen:
Продолжать можно до бесконечности.
В военном плане, Украине помогают и будут помогать. В основном так, чтобы не воевать самим. Желательно, чтобы Украина не "дарила" эту помощь врагу. Как в Дебальцево.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:57

  Skypups написав:
  Captain Obvious написав:
  rjkz написав:
Тот кто боится очень отключать.

Выключалка ни разу не у Волкера. И даже не в Вашингтоне.


До свифта еще много чего отключать можно.
rjkz
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